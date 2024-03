Une petite douzaine de vols annulés vendredi matin

Les vols qui devaient arriver depuis Conakry (via Dakar), Lome (via Accra), New York, Birmingham, Oslo Vienne et Munich sont aussi supprimés dans la matinée.

Le transporteur Brussels Airlines avait communiqué la veille qu'environ 80% des vols seraient assurés vendredi, grâce au personnel non-gréviste.

Le conflit social porte sur les salaires et la charge de travail. Le syndicat chrétien (CNE et ACV Puls) a entamé une grève mercredi matin pour peser sur les négociations en cours. Une proposition est sur la table, a indiqué jeudi la direction. De nouvelles discussions auront lieu la semaine prochaine.