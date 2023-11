Une piscine chauffée par la géothermie à Bredene, une première en Belgique

Un forage géothermique de 1.250 mètres, soit l'équivalent de quatre tours Eiffel, va être effectué par une société spécialisée. Il sera associé à une pompe électrique permettant de diffuser la chaleur dans l'air et l'eau du complexe sportif. De plus, le toit du bâtiment sera équipé de panneaux photovoltaïques.

Outre la piscine de 25 mètres de long, les visiteurs pourront profiter d'une rivière artificielle, d'une pataugeoire et d'un bassin pédagogique. La baignade en plein air sera également possible grâce à deux piscines extérieures ou, pour ceux qui privilégient la détente, un lagon chauffé doté d'un jacuzzi. Et ce n'est pas tout puisque le site comprendra un sauna, une salle de fitness, une salle de danse, une salle de spinning, des terrains extérieurs de padel, tennis, volley et basket ainsi qu'une plaine de jeux.

L'ouverture au public est prévue pour l'été 2025.