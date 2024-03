Une piste de Brussels Airport fermée presque un mois durant l'été en raison de travaux

La piste 01/19, l'une des trois pistes de décollage et d'atterrissage de Brussels Airport, sera fermée durant la majeure partie du mois d'août car une nouvelle couche d'asphalte doit y être posée, a indiqué mercredi le site batc.be, géré par l'aéroport et le contrôleur aérien skeyes.

"La couche supérieure d'asphalte doit être remplacée pour garantir le bon état et la sécurité de la piste", précise le site. La piste 01/19 sera fermée du 7 août au 1er septembre inclus, et les travaux auront lieu entre 5h00 et 23h00.

Cette rénovation aura des répercussions sur l'utilisation des pistes de l'aéroport. En effet, l'utilisation préférentielle des pistes, qui définit celles qu'il convient d'utiliser lorsque les conditions météorologiques le permettent, ne pourra pas toujours être respectée durant cette période.