Une quatrième hausse consécutive pour le BEL 20

AB InBev (56,56) et Lotus Bakeries (9.920) valaient 0,64 et 0,51% de plus que jeudi, KBC (68,40) s'appréciant de 0,29% alors qu'Ageas (44,00) cédait de justesse 0,36%.

Umicore (14,12) suivait avec un mieux de 1,36% alors qu'Elia (91,95) et Sofina (214,40) reculaient de 2,13 et 0,46%.

arGEN-X (431,30) était positive de 0,33%, Syensqo (83,40) et Solvay (32,59) progressant de 1,19 et 0,74% alors qu'UCB (143,85) reperdait 0,52%.

Deceuninck (2,605) et Econocom (2,275) se distinguaient par ailleurs en bondissant de 8,5 et 4,8%, What's Cooking (74,00) et Unifiedpost (3,17) progressant de 3,3 et 3,6%, Belysse (0,85) et Kinepolis (36,35) remontant de 6,2 et 3,4%.

Biosenic (0,014) était enfin positive de 4,5%, Celyad (0,2695) et Nyxoah (8,40) de 3,4 et 3,9%.