Une rame de métro bruxellois évacuée en raison d'un dégagement de fumée

Une rame de métro a été évacuée jeudi matin à Bruxelles en raison d'un dégagement de fumée, ont indiqué les pompiers de Bruxelles et la Stib. La fumée provenait d'un patin de frein bloqué. L'incident a mené à l'interruption du trafic du métro sur les lignes 1 et 5 entre les arrêts Maelbeek et Montgomery, et entre Montgomery et Tomberg.