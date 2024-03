Une réunion "constructive", mais "nous restons sur notre faim"

Le plan international de Barry Callebaut, baptisé BC Next Level, n'a pas été suffisamment éclairci, estime Kurt Marysse de l'ACLVB/CGSLB. "Nous n'en savons plus", a-t-il déclaré à la sortie du conseil d'entreprise. Le syndicaliste appelle à de plus amples explications et souhaite des précisions quant aux alternatives examinées. Le syndicaliste parle également d'"informations vagues". "Nous restons sur notre faim", a ajouté M. Marysse.

La direction a répété vendredi que les sites de Wieze et de Hal resteront ouverts et que des investissements y seront réalisés. De nombreux emplois devraient cependant disparaître.