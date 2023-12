Une sixième et belle progression de l'indice BEL 20

KBC (55,56) et Ageas (40,33) valaient 1,24 et 0,90% de plus que mardi, AB InBev (58,34) cédant par contre 0,15% en compagnie de Barco (15,43) et arGEN-X (427,00) qui reculaient de 0,39 et 0,44%, D'Ieteren (158,80) de 0,13%.

UCB (75,38) et Cofinimmo (70,00) étaient en tête avec des bonds de 3,15 et 2,87% en compagnie de Aedifica (62,45) qui s'appréciait de 2,29%, Proximus (8,638) gagnant 1,79% compte tenu de son détachement de coupon avec un cours en recul de 3,87%.

Galapagos (36,40) avait viré de 0,66% à la hausse, rejoignant Solvay (110,80) qui s'appréciait de 0,73%.

Aperam (31,12) et Umicore (23,64) étaient positives de 0,48 et 1,33%, Melexis (87,10) et Sofina (207,80) progressant de 1,04 et 1,37%, GBL (73,00) et Ackermans (154,30) de 1,11% chacune, Elia (101,80) de 0,59%.

La BNB (534,00) repartait par ailleurs de 5,1% à la hausse en compagnie de Immobel (29,80) et Ekopak (19,35) qui gagnaient 5,5 et 4,9%, CFE (7,80) et Econocom (2,62) s'appréciant de 3,3 et 2,7%, Home Invest Belgium (15,60) de 4,4%.