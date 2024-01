Une sixième et nette hausse pour le BEL 20

Après avoir regagné 2,23% en 5 séances consécutives de hausse, l'indice BEL 20 progressait de 1,09% supplémentaire vendredi en s'inscrivant à 3.672,03 points avec 15 de ses éléments dans le vert, Solvay (26,41) et Syensqo (84,87) en tête avec des gains de 3,16 et 3,30%.

AB InBev (57,20) terminait inchangée tandis que Melexis (79,95) et Sofina (220,60) perdaient 1,24 et 0,72% ; KBC (60,72) et Ageas (39,60) progressant par contre de 1,30 et 0,33%.

GBL (70,90) et arGEN-X (352,40) suivaient avec des mieux de 1,90 et 1,59%, UCB (87,30) et Galapagos (35,07) s'appréciant de 1,99 et 1,12%.

Aperam (29,55) cédait 0,54% alors que Umicore (21,80) remontait de 1,40%, Cofinimmo (66,00) reculant de 0,75% alors que Aedifica (58,80) et WDP (26,72) progressaient de 0,77 et 1,29%, Proximus (9,09) et D'Ieteren (187,50) de 0,46 et 1,08%.

Barco (15,00) plongeait par ailleurs de 5,3%, Engie (14,658) et Orange Belgium (13,04) abandonnant 3,3 et 2,7% alors que Econocom (2,38) et EVS (30,80) s'appréciaient de 1,5 et 0,8%, Unifiedpost (2,80) rebondissant de 6,7%.

Celyad (0,449) et Nyxoah (8,48) bondissaient enfin de 21 et 28,5% alors que Biotalys (4,42) et Onward Medical (2,32) reculaient de 3,9 et 2,5%.