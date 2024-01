Une soixantaine d'entreprises wallonnes recherche près de 12.000 collaborateurs

Parmi les secteurs les plus demandeurs, on retrouve les services publics, la sécurité, le transport/logistique et le tourisme. Les besoins en ressources humaines semblent plus importants à Liège (27%), dans le Hainaut (25%) et en Brabant (23%).

Afin de soutenir les entreprises en recherche de main-d'œuvre dans les prochaines semaines, le Forem va organiser 13 jobdays en janvier et planifier six formations "'coup de poing pénurie" d'ici fin février.