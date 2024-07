Une sonnerie pour réveiller les "somnolents" : l'IA au secours des patrouilleurs d'autoroutes

Gyrophares bleus, grandes flèches lumineuses signalant l'intervention des fourgons... "On se demande comment" ne pas les voir et pourtant, 27 patrouilleurs d'autoroute ont déjà été percutés en 2024. Contre ce fléau, Vinci mise sur l'IA et une sonnerie stridente.

Au volant de son fourgon, équipé du dispositif associant intelligence artificielle (IA) et alarme sonore, Johan Moreau, patrouilleur de 39 ans, entame sa ronde sur l'A11 reliant Paris à la Bretagne.