Une troisième séance consécutive de baisse pour l'indice BEL 20

Ageas (37,55) et Umicore (21,75) se distinguaient par des hausses de 1,13 et 1,68% en compagnie de Melexis (82,60) qui remontait de 1,54%, arGEN-X (455,50) regagnant 1,36% tandis que Galapagos (32,22) reculait de 0,71%, Solvay (102,05) et UCB (77,36) de 0,63 et 1,07%.

AB InBev (50,14) était négative de 0,89%, KBC (56,76) et Barco (17,64) de 1,11 et 1,18%, Ackermans (138,10) et Proximus (7,46) de 1,50 et 0,69%, Elia (87,00) ayant de même viré de 0,23% à la baisse.

Unifiedpost (2,455) se mettait par ailleurs en évidence en rebondissant de 16,1% tandis que Atenor (9,76) et la BNB (468,00) remontaient de 2,5 et 2,6%, Belysse (0,72) et Ekopak (20,00) de 2,8 et 2,3%.

Des pertes de plus de 2% étaient notées en DEME (96,40), Care Property Invest (11,26) et Ascensio (39,00) alors que Home Invest (14,70) et Iep Invest (5,40) plongeaient de plus de 5%, Warehouses Estates (33,20) de plus de 4% comme Euronav (13,905).