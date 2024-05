Une unité expérimentale de capture du carbone mise en service à Gand

Les ingénieurs d'ArcelorMittal ont mis en service une unité pilote de capture du carbone dans les effluents gazeux du haut fourneau du site de Gand, rapporte l'entreprise sidérurgique mardi. La faisabilité d'un déploiement à grande échelle de la technologie, qui serait en mesure de capturer une partie importante des émissions du site et donc de ne plus les rejeter dans l'atmosphère, sera testée au cours des deux prochaines années.

L'unité pilote de capture du carbone sera testée dans un premier temps avec les effluents gazeux du haut fourneau et les effluents gazeux du four de réchauffage du laminoir à chaud.

Le CO2 capté - 300 kg par jour - doit notamment être stocké dans le sol. Il n'existe pas d'endroits adéquats pour le stockage dans la région, mais la Norvège possède un grand nombre de gisements de pétrole et de gaz vides, qui pourraient convenir. Plus tôt cette année, les gouvernements flamand et fédéral ont conclu un accord de coopération avec le pays scandinave.