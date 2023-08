Une usine de traitement des déchets en proie aux flammes à Willebroek

Un incendie s'est déclaré lundi matin dans une usine de traitement des déchets à Willebroek. Une importante colonne de fumée s'est formée, dérivant vers Puurs-Saint-Amand et le Waasland. La police et les pompiers recommandent aux habitants de la région de garder leurs fenêtres et leurs portes fermées, et aux automobilistes de couper leur ventilation.