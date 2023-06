Une vague d'orages traverse la France, entrainant inondations et coupures de courant

Ces orages ont vraisemblablement provoqué des coupures de courant en Ile-de-France, avec 11.000 foyers sans électricité dans le Val-d'Oise, a annoncé le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE.

Environ 1.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche en début de soirée dans l'Eure et, selon Enedis, plus de 2.000 foyers n'avaient pas non plus de courant dans la Sarthe à 20H30.

Ces évènements météorologiques ont aussi perturbé "l'ensemble du réseau ferroviaire sur l'Ile-de-France et le grand bassin parisien" dans la soirée avec un "grand nombre d'incidents", selon un porte-parole de la SNCF.