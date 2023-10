Unilever gèle le salaire fixe de son patron après les remontrances des actionnaires

La part fixe du salaire de M. Schumacher a été fixée à 1,85 million d'euros par an, soit une hausse de plus de 18% par rapport à son prédécesseur Alan Jope.

Unilever, connu pour les savons Dove, les déodorants Axe, les soupes Knorr ou les glaces Magnum, a dévoilé jeudi un nouveau "plan de relance" dans la foulée d'un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre, focalisé sur "une croissance plus rapide, une plus grande productivité et simplicité, et une culture de performance plus forte".