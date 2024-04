Unilever revoit à la baisse ses objectifs de durabilité pour le plastique

La société Unilever, spécialisée dans l'alimentation et les soins personnels, a revu à la baisse un certain nombre d'objectifs en matière de développement durable, notamment sa promesse de réduire de moitié sa consommation de plastique neuf d'ici à l'année prochaine. Désormais, l'entreprise à l'origine de marques telles que Axe, Knorr et Dove vise une réduction de 30% de la consommation de plastique d'ici à 2026.