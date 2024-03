Upway ouvre son premier centre de reconditionnement de vélos électriques en Belgique

Le site malinois, choisi pour sa situation stratégique sur l'axe Bruxelles-Malines-Anvers, s'étend sur 2.500 mètres carrés. Il est équipé d'un poste de travail, d'une station de lavage, d'un entrepôt, d'un studio photo et d'une ligne d'emballage.

La société française, qui s'est lancée en Belgique en 2021, dispose également de centres de reconditionnement à Paris, Berlin et New York. L'entreprise dessert ainsi des clients en France, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Belgique. Son objectif est de prolonger la durée de vie des vélos électriques et de réduire ainsi les déchets électroniques.