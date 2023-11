USA: des milliers d'employés de Starbucks appelés à débrayer un jour de grosse promotion

Le syndicat Starbucks Workers United, qui représente plus de 9.000 employés travaillant dans plus de 360 établissements du groupe aux Etats-Unis, les avaient enjoints de participer à la "Red Cup rebellion" en référence à l'opération marketing Red Cup (tasse rouge).

"C'est l'événement de Starbucks qui entraîne les ventes les plus importantes, et aussi l'un des jours les plus notoirement difficiles pour les baristas en sous-effectifs qui travaillent ce jour-là", explique le syndicat sur son site internet.

Il a indiqué dans un communiqué à la mi-journée que "des milliers d'employés avaient débrayé" dans plus de 200 villes américaines pour demander des négociations avec la direction, notamment sur les problèmes de personnel.

Starbucks détient en propre près de 10.000 cafés aux Etats-Unis.