USA: la chaîne de grands magasins Macy's rejette une offre de rachat

"Macy's a confirmé aujourd'hui avoir reçu une proposition non sollicitée et non contraignante de la part d'Arkhouse Management et de Brigade Capital Management pour acquérir toutes les actions en circulation de la société pour 21 dollars par action en espèces, le 1er décembre 2023", explique dans un communiqué mis en ligne dimanche l'entreprise, qui est également propriétaire de l'enseigne Bloomingdale's.

Le Wall Street Journal avait révélé courant décembre que des investisseurs figurant déjà parmi ses actionnaires voulaient racheter Macy's pour 5,8 milliards de dollars.