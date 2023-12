USA: Warner Bros Discovery en discussions avec Paramount Global pour une fusion

Mais des sources proches du dossier avancent dans le Financial Times que les négociations sont très préliminaires et qu'elles pourraient ne pas aboutir à un accord.

Des pourparlers auraient eu lieu entre les dirigeants des deux compagnies de divertissement, respectivement David Zaslav et Bob Bakish, lors d'un déjeuner cette semaine à New York.

Si une fusion devait advenir, cela signifie qu'aux USA les propriétaires de HBO et CNN seraient sous la même entité que CBS News et les studios derrière des films tels que Mission Impossible. Une telle société serait une concurrente pour Netflix ou Disney. Warner et Paramount accumulent également des dizaines de milliards de dettes, observe aussi le Financial Times.

L'action de Warner Bros Discovery avait baissé mercredi soir de 6% après les rumeurs de fusion. Celle de Paramount était en recul de 1,6%.