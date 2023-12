Vacances de Noël: routes en rouge, trains complets vers les stations de ski

"Les Français n'ont pas le choix ou presque que de prendre la voiture: le manque de trains pour rejoindre les stations est criant", regrette le président de l'association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et maire de La Plagne (Savoie) Jean-Luc Boch.

Il y aura du monde vendredi et samedi vers les routes des Alpes, au début du weekend de Noël, avec une offre de trains vers les pistes de ski jugée insuffisante par les maires de stations soucieux d'empreinte carbone.

Cette année les tendances de réservation, stimulées par le bon enneigement, sont en hausse de 2 à 3% par rapport à 2022, selon l'ANMSM.

Et Bison Futé voit rouge dans le sens des départs dès vendredi après-midi au départ de Paris et de Lyon.

Quelques neuf millions de Français rejoignent chaque année les Alpes françaises pour skier, mais seulement 0,5% d'entre eux y vont en train, selon les chiffres de la Compagnie des Alpes, propriétaire de dix domaines skiables. S'ajoutent "près d'un demi-million de skieurs belges, plus d'un demi-million de skieurs néerlandais et plus d'un million de skieurs anglais", moins de 4% d'entre eux voyageant en train.