Vague de chaleur: quels sont les droits des salariés ?

Philippe LOPEZ

La France traverse un nouvel épisode caniculaire qui touche l'ensemble du territoire du sud au nord, en passant par Paris où se trouvent de nombreux athlètes et bénévoles participant aux JO: quels sont les droits et devoirs des travailleurs et employeurs dans ces conditions ?

Les obligations des employeurs

"L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs", précise l'article L4121-1 du Code du travail.