Vallourec: ArcelorMittal va devenir le nouvel actionnaire de référence

"ArcelorMittal a conclu un accord pour acheter la participation de 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital détenue par Apollo", détaille l'entreprise dans un communiqué.

Vallourec, spécialisé dans les tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière et gazière, est sorti du rouge l'an passé à la suite d'une thérapie de choc comprenant la fermeture de ses usines allemandes et la suppression de 3.000 emplois

"On tourne la page de la restructuration financière, puis du sauvetage, du retournement du groupe", a commenté mardi auprès de l'AFP Philippe Guillemot, PDG de Vallourec.

"On passe d'un actionnaire de référence financier de premier plan à un actionnaire industriel également de premier plan avec lequel on a beaucoup de choses en commun, en particulier de fortes convictions sur la nécessaire décarbonation de notre industrie et l'accompagnement de la transition énergétique", a-t-il observé.