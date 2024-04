Van Hool fera le point sur la poursuite éventuelle des activités lundi

Le futur de Van Hool devrait être annoncé aux travailleurs sur le coup de 12h30. Il ne reste, semble-t-il, plus que les groupes VDL et Schmitz Cargobull comme repreneurs potentiels après que l'entrepreneur flamand Guido Demarey s'est retiré de la course.

Le front commun syndical avait pour sa part indiqué qu'il ne voulait pas d'un scénario où "un repreneur est seulement intéressé dans la technologie, la marque et le portefeuille de clients pour les intégrer dans ses propres sites de production". Les syndicats font implicitement référence à la volonté du constructeur néerlandais d'autobus VDL et du fabricant allemand de remorques Schmitz Cargobull d'acquérir chacune une partie différente du fabricant.