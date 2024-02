Varsovie achète un système américain de commandement de défense aérienne et antimissile

"L'armée polonaise acquiert un cerveau opérationnel pour les systèmes de défense aérienne et antimissile", a déclaré Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lors d'une cérémonie officielle de signature de ce document, en présence de l'ambassadeur américain en Pologne.

"Nous avons pu constater directement en Ukraine à quel point la défense aérienne et antimissile est cruciale, et cet achat fournira à la Pologne les meilleurs outils, les plus modernes et les plus efficaces pour défendre le territoire de l'Otan", s'est félicité l'ambassadeur Mark Brzezinski sur son compte X, anciennement Twitter.