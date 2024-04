VDL ne veut pas s'engager dans une guerre des enchères

Le groupe néerlandais VDL demande, mercredi, des éclaircissements sur le dossier Van Hool. "Si aucune décision n'est prise ce soir ou si le vent ne tourne pas en notre faveur, on quittera la partie", a déclaré le vice-président Rolf-Jan Zweep refusant de s'engager dans une guerre des enchères.

Les curateurs doivent, à présent, décider de la suite des événements. Le syndicat ABVV leur a demandé de comparer sérieusement toutes les offres, en vue de conserver le plus d'emplois possible. Guido Dumarey a promis qu'il écrémerait moins que ses concurrents sur le long terme.

Le tribunal de l'entreprise de Malines a prononcé lundi la faillite du constructeur de bus Van Hool. La société est désormais aux mains de quatre curateurs. VDL et GRW, une société partenaire du fabricant allemand de remorques Schmitz Cargobull, ont remis une offre contraignante, dans un premier temps. Ensuite, d'autres candidats ont émergé, tels que l'homme d'affaires Guido Dumarey.

Chez VDL, on ne veut pas entendre parler de guerres d'enchères. "Notre offre a été élaborée minutieusement, elle est solide", a estimé mercredi Rolf-Jan Zweep, membre du conseil d'administration, en marge d'une visite d'une nouvelle usine d'autobus VDL à Roulers. "Si on en vient à une guerre des enchères, ça sera sans nous. En fait, j'imagine que si aucune décision n'est prise ce soir ou si cela ne tourne pas en notre faveur, on quittera la partie."