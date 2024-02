Véhicules électriques: le bonus écologique baisse de 1.000 euros pour les ménages les plus aisés

Le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique va passer de 5.000 à 4.000 euros pour les Français les plus aisés, selon un décret paru mardi au Journal officiel et qui entrera en vigueur mercredi.

Fin décembre, le gouvernement avait indiqué qu'il envisageait de baisser le bonus écologique pour les ménages "des déciles 6 à 10", mais que ce bonus resterait à 7.000 euros (5.000 euros et la majoration déjà en vigueur de 2.000 euros) pour la moitié aux revenus les plus modestes.

Mardi, le décret publié - qui concerne "les aides à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants" - indique qu'"il diminue de 1.000 euros le montant maximal du bonus écologique applicable à l'acquisition de voitures particulières et de camionnettes neuves pour les ménages des cinq plus hauts déciles de revenus".

Le texte indique également "diminuer de 1.000 euros le montant maximal du bonus écologique applicable à l'acquisition de camionnettes neuves pour les personnes morales" et "supprime le bonus écologique applicable à l'acquisition de voitures particulières neuves pour les personnes morales".