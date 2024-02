Véhicules électriques: le bonus écologique "rééquilibré", la prime à la casse limitée

Le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique va passer de 5.000 à 4.000 euros pour la moitié des ménages français les plus aisés, et la prime à la casse ne sera attribuée qu'en échange de l'achat d'un véhicule électrique, selon un décret paru mardi au Journal officiel et qui entrera en vigueur mercredi.

Le décret publié - qui concerne "les aides à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants" - indique qu'"il diminue de 1.000 euros le montant maximal du bonus écologique applicable à l'acquisition de voitures particulières et de camionnettes neuves pour les ménages des cinq plus hauts déciles de revenus".