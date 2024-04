Vélo: l'UE veut changer de braquet

Le Parlement européen, le Conseil (représentant les Etats membres) et la Commission veulent promouvoir les infrastructures pour les vélos, améliorer la sécurité de cette pratique et accroître les investissements dans ce secteur.

"Je suis convaincue que nous pouvons abandonner une approche centrée sur la voiture et la remplacer par une combinaison de mobilité douce et de transports publics", a déclaré l'eurodéputée française Karima Delli (Verts), présidente de la commission Transport au Parlement européen.

Le vélo "réduit la pollution, les embouteillages urbains et favorise un mode de vie plus sain", a souligné la commissaire européenne aux Transports Adina Valean après avoir signé cette déclaration.

Elle a noté que "les voitures sont toujours responsables de 15% des émissions de CO2 en Europe".

Pour les signataires, le vélo "a le potentiel de contribuer grandement à la décarbonation des transports urbains ainsi qu'à la réalisation de l'objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l'échelle de l'UE d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et de neutralité climatique d'ici à 2050".

Les signataires de la déclaration proclament l'objectif de "libérer le plein potentiel du vélo dans l'UE", reconnaissant qu'il est "l'un des modes de transport et de loisirs les plus durables, accessibles, inclusifs, abordables et sains, et qu'il joue un rôle capital dans la société et l'économie européennes".