Venezuela: "marée noire" sur les côtes touristiques du nord-ouest

À Puerto Cabello (État de Carabobo, nord-ouest), près de la raffinerie El Palito, l'une des plus importantes de l'ancienne puissance pétrolière, de grandes tâches sombres salissent le sable et les rochers, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une pollution pétrolière affecte depuis plusieurs jours la pêche et le tourisme sur la côte nord-ouest du Venezuela, dont les plages sont touchées par des nappes de pétrole, selon les habitants et les écologistes.

Le Venezuela, qui possède parmi les plus grandes réserves de pétrole au monde, a vu sa production chuter de 3 millions de barils par jour il y a plus de dix ans à 400.000 en 2020 en raison de la corruption, de la mauvaise gestion et des sanctions américaines.

Sa production se rapproche aujourd'hui du million de barils par jour. L'appareil de production est en très mauvais état, de l'avis de nombreux spécialistes.