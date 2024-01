Ventes en hausse de 9% pour le groupe Renault après quatre ans de baisse

A elle seule, Renault est la marque française "la plus vendue dans le monde" selon le communiqué de l'entreprise qui a augmenté ses ventes de 9,4% avec 1.548.748 véhicules écoulés après une année 2022 marquée par une chute des ventes de 14,6%.

Le groupe Renault met en avant sa "stratégie de marques fortes et complémentaires" et indique être "dans une dynamique de succès avec trois de ses marques en forte croissance".

Il s'est réjoui du lancement de six nouveaux véhicules en 2024 en Europe dont les très attendues Scenic et Renault 5 E-Tech 100% électriques. "L'idée est de continuer sur ce même niveau de performance" et de poursuivre l'électrification de la marque grâce à ces nouveaux véhicules, a-t-il insisté. Renault a prévu de passer l'ensemble de sa gamme au 100% électrique d'ici 6 ans.