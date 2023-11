Veritas cherche un nouvel investisseur

Le fonds d'investissement anversois CIM Capital Restruct Fund ainsi que les co-investisseurs Erwin Van Osta et Walter Van Gastel étaient entrés en 2019 au capital de Veritas, alors fortement endetté. CIM Capital se concentre sur la restructuration d'entreprises en difficulté.

Quatre ans plus tard, l'entreprise affirme être en pleine santé avec "une structure de bilan saine" et "une génération de flux de trésorerie considérable". La chaîne, qui compte 120 magasins dans le Benelux, table cette année sur un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros et un ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 10 millions d'euros.