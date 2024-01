Vers une quatrième hausse du BEL 20

AB InBev (57,65) valait 0,5% de plus que la veille, KBC (60,12) et Ageas (39,04) s'appréciant de 0,4 et 0,3%, Aperam (29,75) et Umicore (21,87) de 1,5%.

UCB (86,02) et arGEN-X (338,70) étaient positives de 1,4 et 0,7%, Galapagos (35,39) gagnant 0,7% tandis que Solvay (25,17) reculait de 0,8%.

GBL (69,34) et Sofina (217,00) gagnaient 1,2 et 1% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (59,05) et Cofinimmo (67,80) progresser de 1,8 et 1,9%, WDP (26,28) de 1,2%.

Colruyt (42,66) et Econocom (2,485) chutaient par ailleurs de 2,2 et 3,7% alors que VGP (106,80) et Care Property Invest (13,00) remontaient de 2,6 et 2,3%, SmartPhoto (30,50) gagnant 3%.

Nyxoah (6,10) et Onward Medical (2,31) bondissaient de 21,5 et 10%, Oxurion (0,0004) récupérant 33,3%.