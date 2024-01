Vers une sixième hausse du BEL 20

AB InBev (57,13) cédait 0,1% en compagnie de Melexis (79,35) et Sofina (219,80), en baisse de 2 et 1,1% ; KBC (60,50) et Ageas (39,60) progressant par contre de 0,9 et 0,3%.

GBL (70,76) et Umicore (21,64) valaient 1,7 et 0,6% de plus que jeudi, Aperam (29,59) cédant par contre 0,4%.

Barco (15,28) chutait par ailleurs de 3,6% alors que Econocom (2,38), Roularta (12,70) et EVS (31,00) s'appréciaient de 1,5%.

Celyad (0,45) et Nyxoah (7,68) bondissaient enfin de 21,3 et 16,3% tandis que Sequana Medical (3,58) et IBA (10,56) gagnaient 3,5 et 1,3%.