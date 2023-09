Vêtements, logements, les Libyens multiplient les initiatives solidaires

Une dizaine de femmes sont penchées sur leurs machines pour coudre, en urgence, des vêtements et linceuls à destination de Derna, dans l'est de la Libye, une ville dévastée par des inondations meurtrières il y a environ deux semaines.

"1.300 uniformes scolaires, 850 abayas, 650 linceuls" ont déjà été acheminés jusqu'à la cité de 100.000 habitants, où près de 3.800 personnes ont péri. Et ces femmes, en phase d'apprentissage, travaillent sur un deuxième envoi, en découpant et cousant à toute vitesse les pièces de tissus, dans un atelier de la capitale Tripoli (ouest), à plus de 1.300 km de Derna.