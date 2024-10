Vietnam: pour des jeunes entrepreneurs, ouvrir un café pour s'émanciper

Nhac NGUYEN

"Au début, ma famille ne me soutenait pas trop": au Vietnam, une nouvelle génération d'entrepreneurs réinvente les standards de la réussite au travail, à rebours de leurs parents, à coup d'expressos et de café aux oeufs.

Longtemps, Vu Dinh Tu a caché à ses parents qu'il tenait un café. Quand ils l'ont su, ils ont essayé de le convaincre de reprendre son emploi dans une banque d'investissement, considéré comme plus rémunérateur et plus stable.