Ville de Bruxelles: une motion pour empêcher l'achat de produits issus des colonies

Le Conseil communal de la Ville de Bruxelles a adopté lundi soir à l'unanimité une motion visant à empêcher l'achat via la procédure de marché public de produits provenant des colonies israéliennes. Le MR et la N-VA se sont abstenus.

Le PTB qui a soutenu la motion de la majorité avait déposé une proposition de motion visant à rompre les relations économiques et politiques tant qu'Israël ne respecte pas le Droit International.

Selon le Premier échevin, Benoît Hellings (Ecolo), il ressort, après vérification à la Centrale d'achats de la Ville et aux Cuisines bruxelloises, qu'aucun produit en magasin dans ces entités ne provient actuellement des colonies israéliennes.

Le collège a proposé un texte plus axé sur les compétences de la Ville, à savoir les achats par celle-ci, via les marchés publics. Ceux-ci engendrent des dépenses à hauteur de quelque 70 millions d'euros par an pour la commune centrale de la capitale.

La motion demande au collège des bourgmestre et échevins de faire en sorte, dans les dispositions des marchés publics, que ceux-ci ne bénéficient pas à des sociétés travaillant dans des conditions ne respectant pas le droit international, les droits humains, le droit environnemental, social et du travail.

Selon Benoît Hellings, cela peut donc concerner d'autres parties du monde.