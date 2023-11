Vin: les enchères de Beaune sous les auspices de Thierry Lhermitte mais sans records

La vente des vins des Hospices de Beaune, rendez-vous annuel du luxe et de la charité, a mis fin, dimanche, à sa course effrénée aux records, malgré le parrainage de l'acteur culte Thierry Lhermitte, venu pousser les enchères face aux plus grands acheteurs du monde entier.

Le talent d'orateur et l'humour de Thierry Lhermitte, l'acteur du film fétiche "Les Bronzés", épaulé par l'autre parrain de la vente, Michel Cymes, médecin animateur d'émissions de santé du petit écran, n'ont pas suffi à booster les enchères du lot-vedette, adjugé pour "seulement" 350.000 euros (hors frais), soit 1.215 euros la bouteille.