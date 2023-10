Vingt nouvelles "bombes climatiques" exploitées depuis 2020

Globalement et sans surprise, c'est en Chine que la déflagration risque d'être la plus forte : on y dénombre une "bombe carbone" sur trois (141), pour un total prévu de 333 mégatonnes de CO2. Suivent, loin derrière, les États-Unis avec 28 "bombes carbone". Viennent ensuite, la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Australie.

L'Europe n'est pas exempte de ces gigantesques gisements de pollution : un en Bulgarie, un en Serbie, deux en Norvège, deux en Allemagne et un en Grèce. Des projets existent aussi en Ukraine, au Danemark, en Pologne et au Royaume-Uni. Selon l'étude du chercheur Kjell Kühne, de l'université de Leeds en Grande-Bretagne, les "bombes climatiques" ont produit, en 2019, 45% du pétrole et du gaz et 25% du charbon dans le monde.