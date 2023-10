Virya Energy et Taxis verts dévoilent les résultats de leur projet de taxi à l'hydrogène

Virya Energy, une filiale du groupe Colruyt active dans la construction et l'exploitation de sources d'énergies renouvelables, et Taxis verts ont dévoilé mardi matin les résultats de leur projet pilote de taxi à hydrogène durable, après une période d'essai de 12 mois à Bruxelles. "Après plus de 55.000 kilomètres parcourus en une année, nous pouvons le dire haut et fort, ça fonctionne", s'est réjoui Jérémie Lefebvre, chargé de projet Virya Energy, lors de la conférence de presse.