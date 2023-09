Voitures électriques chinoises: les droits de douane pourraient être relevés significativement, selon Breton

Thierry Breton est toutefois resté prudent sur l'issue de cette procédure. "On va voir", a-t-il ainsi répété à plusieurs reprises.

Mais là où Bruxelles soupçonne des pratiques illégales, Pékin estime simplement cueillir le fruit de ses investissements.

Selon la Chine, la démarche européenne est "ouvertement du protectionnisme" et "aura un impact négatif sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Union européenne".

La Chine mise depuis longtemps sur les motorisations électriques dans l'automobile et a pris une longueur d'avance sur l'Europe notamment dans les technologies de batteries.

Ses constructeurs s'appuient sur leur immense marché intérieur pour se développer désormais à l'étranger, grâce aux fortes économies d'échelle dont ils bénéficient.