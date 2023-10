Voitures électriques : le chinois BYD publie un bénéfice record au 3T

Entre juillet et septembre, BYD a enregistré un bénéfice net de 10,4 milliards de yuans (1,35 milliard d'euros), sa plus forte performance pour un trimestre, en hausse de 82% sur an, a indiqué le groupe dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong où le groupe est coté.

Ce résultat est en ligne avec les prévisions du groupe basé à Shenzhen (sud) qui escomptait entre 9,55 et 11,55 milliards de yuans.