Volvo Group dans le vert au 3e trimestre

Le constructeur suédois de poids lourds Volvo Group a annoncé mercredi une hausse de 15% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2023 et une rentabilité accrue, mais prévoit une demande plus faible l'année prochaine.

Entre juillet et septembre cette année, le groupe a fait état d'une augmentation de 15% de ses ventes nettes à 132,4 milliards de couronnes (11,45 milliards d'euros), par rapport à la même période un an plus tôt.

Le bénéfice opérationnel a augmenté de 54% à 18,32 milliards de couronnes, contre 11,87 milliards un an plus tôt et une marge améliorée à 13,8%..