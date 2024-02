Volvo réduit sa participation dans Polestar à 18%

Volvo Car avait déjà fait savoir début février qu'elle souhaitait réduire sa part. Le délai de remboursement d'un prêt en cours est toutefois prolongé de 18 mois, jusqu'à fin 2028. La collaboration opérationnelle se poursuit donc, "au bénéfice des deux entreprises".

"La transaction annoncée aujourd'hui par Volvo constitue une étape clé pour Polestar, qui va nous procurer une plus grande autonomie au sein de l'écosystème innovant et international du groupe Geely", commente la directrice de Polestar BeLux, Lies Eeckman. "Notre relation stratégique et opérationnelle avec Volvo se poursuit par ailleurs étant donné que l'entreprise conserve 18% de nos actions. Les clients actuels et futurs pourront ainsi continuer à jouir d'un service premium et de l'entretien."