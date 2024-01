Volvo Trucks Gand met fin à 200 contrats temporaires

La direction de l'usine envisage une diminution de la capacité de production de 10%. La durée exacte de cette période de réduction n'a pas encore été précisée. Les prévisions concernant l'évolution du marché et les répercussions sur l'emploi à Gand ne sont pas encore établies.

Volvo Trucks a vu le nombre de commandes de ses camions chuter de 9% au quatrième trimestre 2023, et même de 24% en Europe. Cette baisse impacte non seulement l'usine suédoise de Tuve, mais également celle de Gand, la plus importante du groupe.

Depuis l'année dernière, l'usine produit également des camions électriques à Gand. Trois modèles y sont actuellement produits : le FH, le FM et le FMX.