Wall Street célèbre le ralentissement de l'inflation

L'indice Dow Jones avançait de 1,16%, le Nasdaq, à dominante technologique, grimpait de 2,05% et le S&P 500 gagnait 1,59%, vers 14H55 GMT.

La Bourse de New York célébrait mardi l'inflation qui a ralenti à 3,2% en octobre sur un an aux Etats-Unis, les indices évoluant en nette hausse.

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis (CPI) a ralenti à 3,2% contre 3,7% sur un an octobre, mieux que prévu. Sur un mois, les prix n'ont pas bougé.

Hors prix alimentaires et énergétiques toutefois, l'inflation s'apaise moins vite, s'affichant à +0,2% sur le mois et +4% sur un an.

Ces chiffres "tuent dans l'oeuf les dernières chances d'un relèvement des taux d'intérêts en décembre", a assuré Andrew Hunter de Capital Economics, évoquant la prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine (Fed).