Wall Street chute après l'inflation américaine

L'indice Dow Jones, après un record la veille, cédait 1,33% vers 15H30 GMT, le Nasdaq, à dominante technologique, perdait 1,59% et le S&P 500 lâchait 1,36%.

La Bourse de New York chutait mardi, réagissant négativement à une inflation persistante aux Etats-Unis, qui s'est avérée plus forte que prévu en janvier.

L'inflation en janvier aux Etats-Unis a surpris à la hausse, l'indice des prix à la consommation (CPI) ayant progressé de 0,3%, plus qu'en décembre et plus qu'attendu.

Sur un an, la hausse des prix ralentit certes à 3,1% mais moins qu'espéré. L'inflation sous-jacente, sans l'énergie et l'alimentation, est tenace, restant à 3,9%.

"Ces données qui montrent une réaccélération confortent l'opinion de la Fed selon laquelle les baisses de taux d'intérêt ne sont pas pour tout de suite", a commenté Rubeela Farooqi, économiste en chef pour HFE.