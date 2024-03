Wall Street clôt en baisse, plombée par l'inflation

L'indice Dow Jones a cédé 0,35% à 38.905,66 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a reculé de 0,30% à 16.128,53 points et le S&P 500 a perdu 0,2°% à 5.150,48 points.

La Bourse de New York a terminé en baisse jeudi, plombée par un indice des prix de gros américain confirmant une inflation tenace, qui a fait grimper les taux obligataires.

Ainsi, le rendement sur les obligations à deux ans est monté à 4,68% contre 4,63% la veille. Celui sur les bons du Trésor à dix ans a grimpé à 4,29% contre 4,19%, naviguant à un plus haut depuis fin février.

La hausse est bien plus forte que les 0,2% attendus par les analystes. Sur un an, les prix de gros grimpent de 1,6%, leur plus fort rythme depuis cinq mois.

L'indice "a surpris à la hausse en février avec cette accélération des prix des biens. Pour la Réserve fédérale (Fed), cela conforte l'idée de patienter sur l'orientation monétaire à venir", a jugé Rubeela Farroqi, économiste pour HFE.

La Fed se réunit la semaine prochaine, mais aucune baisse des taux n'est escomptée par le marché.