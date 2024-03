Wall Street clôt en hausse tirée par la technologie, le S&P 500 à un record

L'indice Dow Jones a gagné 0,61% à 39.005,49 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a bondi de 1,54% à 16.265,64 points et l'indice élargi S&P 500 s'est hissé à un nouveau sommet en clôture, grimpant de 1,12% à 5.175,27 points.

La Bourse de New York, peu échaudée par une inflation américaine un peu plus forte que prévu, a clôturé en nette hausse mardi entraînée par de bons résultats dans la technologie qui ont mené le S&P 500 à un nouveau record.

La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis a repris un peu de vigueur sur un an en février à 3,2% contre 3,1% et à 0,4% sur le mois contre +0,3% en janvier, à cause des prix énergétiques notamment, selon l'indice CPI.

Si ce regain d'inflation a provoqué une hausse des rendements obligataires, il n'a pas atténué l'enthousiasme des investisseurs envers les actions.

Le taux sur les bons du Trésor à dix ans s'affichait à 4,15% à la clôture de Wall Street contre 4,09% la veille. Celui à deux ans est monté à 4,59% contre 4,53%.