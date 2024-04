Wall Street clôt en légère hausse au début d'une semaine cruciale

La Bourse de New York a terminé de peu dans le vert lundi, restant positive après un gain hebdomadaire et au début d'une semaine cruciale pour la politique monétaire et les marchés.

L'indice Dow Jones a gagné 0,38% à 38.386,09 points, le Nasdaq, à dominante technologique a avancé de 0,35% à 15.983,08 points et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,32% à 5.116,17 points.